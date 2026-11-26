Москва26 нояВести.Ночью 26 ноября ВСУ предприняли попытку ракетной атаки на Пензенскую область. Средствами ПВО Минобороны РФ она была отбита, сообщил губернатор Олег Мельниченко в MAX.
По его словам, ракетная угроза была ликвидирована, не достигнув границ региона.
Отбита попытка вражеской ночной атаки на Пензенскую областьговорится в публикации
Мельниченко поблагодарил военнослужащих за профессиональное выполнение поставленных задач и защиту мирных граждан.
Режим "Ракетная опасность" объявлялся сегодня в Пензенской области в районе 2 часов ночи и действовал до 3.05.