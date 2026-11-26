Мельниченко сообщил, что попытка ракетной атаки на Пензенскую область отбита Отбита попытка ночной ракетной атаки на Пензенскую область

Москва26 ноя Вести.Ночью 26 ноября ВСУ предприняли попытку ракетной атаки на Пензенскую область. Средствами ПВО Минобороны РФ она была отбита, сообщил губернатор Олег Мельниченко в MAX.

По его словам, ракетная угроза была ликвидирована, не достигнув границ региона.

Отбита попытка вражеской ночной атаки на Пензенскую область говорится в публикации

Мельниченко поблагодарил военнослужащих за профессиональное выполнение поставленных задач и защиту мирных граждан.

Режим "Ракетная опасность" объявлялся сегодня в Пензенской области в районе 2 часов ночи и действовал до 3.05.