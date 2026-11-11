В Пензенской области силы ПВО отразили ракетную атаку Мельниченко поблагодарил за противовоздушную оборону Пензенской области

Москва11 ноя Вести.Направленные на Пензенскую область ракеты не достигли целей, сообщил в ночь на среду, 11 ноября, в своем MAX-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Благодарю военнослужащих Минобороны России, обеспечивающих нашу противовоздушную оборону. Нацеленные на Пензенскую область ракеты не достигли своих целей написал чиновник

Он поблагодарил всех, кто охраняет покой мирных граждан, за слаженность действий.

Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области введен план "Ковер", действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.