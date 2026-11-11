Москва11 нояВести.Направленные на Пензенскую область ракеты не достигли целей, сообщил в ночь на среду, 11 ноября, в своем MAX-канале губернатор региона Олег Мельниченко.
Благодарю военнослужащих Минобороны России, обеспечивающих нашу противовоздушную оборону. Нацеленные на Пензенскую область ракеты не достигли своих целейнаписал чиновник
Он поблагодарил всех, кто охраняет покой мирных граждан, за слаженность действий.
Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области введен план "Ковер", действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.