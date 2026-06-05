МИД Кубы предложило связать ЕАЭС, БРИКС и Южную Америку Глава МИД Кубы Родригес предложил связать ЕАЭС, БРИКС и Латинскую Америку

Москва5 июн Вести.Власти Кубы выступили с инициативой использовать инфраструктуру особой зоны развития Мариэль в качестве связующего звена между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), БРИКС и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметила, что Мариэль обладает значительным потенциалом для трансформации в глобальный логистический хаб. По ее словам, эта зона способна выполнять функцию эффективного моста, объединяющего рынки евразийского пространства и стран БРИКС с латиноамериканским регионом.

Родригес подчеркнула, что Гавана усматривает широкие перспективы для углубления практических экономических связей, выходящих за рамки обычной торговли. В частности, замминистра выделила такие приоритетные направления, как здравоохранение, биотехнологии, биофармацевтика, туристическая отрасль и транспортная логистика.

Замглавы МИД добавила, что Куба нацелена на расширение взаимовыгодного партнерства и готова предложить свои уникальные географические преимущества и готовую инфраструктуру.

По мнению Родригес, подобная интеграция обеспечит экономические выгоды как для самой республики, так и для всех участников межгосударственных объединений.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал Кубу ближайшим и надежнейшим партнером России в Карибском бассейне.