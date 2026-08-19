Москва19 авг Вести.Героизация нацизма и переписывание истории создают угрозу демократическим ценностям и международной стабильности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

В беседе с "Известиями" он отметил, что российская сторона многие годы поднимает на площадках ООН вопрос героизации нацизма и коллаборационизма на Украине.

Во всех этих проявлениях мы видим прямую угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека, серьезный вызов международной и региональной безопасности и стабильности сказал Алимов

Он подчеркнул, что Москва в этой ситуации не может позволить себе бездействовать.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что проект "Украина" в его текущем виде опирается на идеологию, частью которой стала героизация пособников нацистов. Он добавил, что на сознание украинского населения ведется комплексное воздействие, которое исходило от "укронацистов" и усилилось с 90-х годов.