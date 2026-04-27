МИД РФ: Закаев - не единственный террорист, которого поддерживает Германия Захарова: Закаев - не единственный террорист, которого поддерживает Германия

Москва27 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидер запрещенной в России террористической организации "Чеченская республика Ичкерия" Ахмед Закаев – "не единственный террорист, которого поддерживает Берлин". Таким образом она прокомментировала реакцию посольства Германии на вызов немецкого посла.

Ранее в МИД РФ заявили, что вызвали 27 апреля посла Германии в Москве Александра Граф Ламбсдорффа, чтобы выразить протест из-за встречи немецкого депутата с Закаевым, который находится в международном розыске. Представитель МИД Германии в беседе с журналистами назвала вызов посла ФРГ в МИД РФ необоснованной мерой.

Комментарий Захаровой по этому поводу приводит ТАСС.