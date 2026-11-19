Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на М-8 в Ярославской области

Микроавтобус перевернулся на трассе М-8 в Ярославской области, есть пострадавшие Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом на М-8 в Ярославской области

Москва19 ноя Вести.Три человека получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом на трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Авария произошла рано утром 19 ноября, в четверг, на территории Гаврилов-Ямского района. За рулем Ford Transit находился мужчина 1979 года рождения.

Совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате инцидента пассажир – женщина 1980 г.р. госпитализирована, еще двоим пассажирам мужчинам 1994 и 1999 г.р. оказана разовая медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено административное дело о нарушении ПДД. Детали случившегося устанавливают правоохранители.