Москва19 нояВести.Три человека получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом на трассе М-8 "Холмогоры" в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.
Авария произошла рано утром 19 ноября, в четверг, на территории Гаврилов-Ямского района. За рулем Ford Transit находился мужчина 1979 года рождения.
Совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате инцидента пассажир – женщина 1980 г.р. госпитализирована, еще двоим пассажирам мужчинам 1994 и 1999 г.р. оказана разовая медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено административное дело о нарушении ПДД. Детали случившегося устанавливают правоохранители.