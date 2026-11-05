Москва5 нояВести.В Магаданской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали четверо человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла вечером 4 ноября в районе 1807 км федеральной автодороги "Колыма". Предварительно установлено, что 58-летний водитель микроавтобуса Toyota Regius допустил столкновение со встречным автомобилем Honda Fit, который затем отбросило на двигающийся следом за Toyota минивэн.
В результате дорожной аварии пострадали водитель и три пассажира микроавтобуса: женщина 1977 года рождения и двое мужчин 1964 и 1980 годов рожденияуточняется в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время сотрудники полиции выясняют точные обстоятельства и причины аварии. В отношении водителя микроавтобуса составлены определения об возбуждении административных дел о нарушении Правил дорожного движения.