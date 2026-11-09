На Колыме пострадали шестеро пассажиров вахтового автобуса в ДТП Шестеро пассажиров вахтового автобуса пострадали в ДТП в Магаданской области

Москва9 ноя Вести.В Магаданской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием вахтового автобуса пострадали шестеро человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 8 ноября на 69 км автодороги Герба – Омсукчан.

60-летний водитель автомобиля Shacman не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожной аварии пострадали шесть пассажиров вахтового автобуса. Двое из них бригадой скорой помощи доставлены в медицинские учреждения говорится в Telegram-канале ведомства

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.