В Хакасии при столкновении микроавтобуса и иномарки пострадали 6 человек

На трассе в Хакасии столкнулись микроавтобус и иномарка, шестеро пострадали В Хакасии при столкновении микроавтобуса и иномарки пострадали 6 человек

Москва2 ноя Вести.Столкновение рейсового микроавтобуса и автомобиля произошло в Ширинском районе Республики Хакасия. Шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В 14.10 (мск) 02.11.2026 г. поступила информация о том, что на автодороге местного значения "Абакан – Шира" произошло столкновение пассажирской Газели… и легкового автомобиля "Пежо 207" (1 водитель) говорится в сообщении

В салоне автобуса, двигавшегося по маршруту Абакан – Чебаки, находились 13 пассажиров. При столкновении травмированы шесть человек, госпитализация никому не понадобилась. Ограничений движения автотранспорта на автодороге нет.