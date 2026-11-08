Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Прикамье госпитализировали Пятерых пострадавших в ДТП под Пермью госпитализировали

Москва8 ноя Вести.Пятерых пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Среди пострадавших один несовершеннолетний.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок, они были госпитализированы в больницу... находятся в удовлетворительном состоянии сказано в сообщении

Авария произошла вечером 7 ноября на 143-м километре трассы Усолье – Кудымкар около деревни Городище. Водитель "Газели" не справился с управлением, после чего микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.