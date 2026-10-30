Москва30 октВести.После аварии с участием маршрутки в Ставропольском крае были госпитализированы 6 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минздрав.
Они находятся в Георгиевской районной больнице.
Госпитализировано 6 пострадавших. Из них два – в отделении интенсивной терапии, состояние пациентов тяжелое, они на искусственной вентиляции легкихговорится в сообщении
Четверо пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение и находятся в состоянии средней степени тяжести.
Остальные пострадавшие после дообследования направлены на амбулаторное лечение.
Авария с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса, выполнявшего рейс по маршруту Пятигорск – Георгиевск, произошла вечером 29 октября. В маршрутке находились 15 пассажиров и водитель, сообщалось о госпитализации 12 человек.
По данным краевой Госавтоинспекции, водитель грузовика Shacman при повороте налево не уступил дорогу двигавшейся во встречном направлении пассажирской "Газели". Возбуждено уголовное дело.