В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали пассажиры

Микроавтобус вылетел в кювет в Тамбовской области, есть пострадавшие В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали пассажиры

Москва27 ноя Вести.Устанавливаются обстоятельства травмирования пассажиров микроавтобуса, попавшего в ДТП в Мичуринском округе, сообщает СУ СК по Тамбовской области в MAX.

Авария произошла вечером 26 ноября на автодороге Р-22 "Каспий".

В результате съезда рейсового микроавтобуса с дороги в кювет пострадали несколько пассажиров говорится в публикации

Организовано проведение доследственной проверки по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В том числе выясняется информация о техническом состоянии автобуса и условиях перевозки людей. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение, отметили в ведомстве.