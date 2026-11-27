Москва27 нояВести.Устанавливаются обстоятельства травмирования пассажиров микроавтобуса, попавшего в ДТП в Мичуринском округе, сообщает СУ СК по Тамбовской области в MAX.
Авария произошла вечером 26 ноября на автодороге Р-22 "Каспий".
В результате съезда рейсового микроавтобуса с дороги в кювет пострадали несколько пассажировговорится в публикации
Организовано проведение доследственной проверки по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В том числе выясняется информация о техническом состоянии автобуса и условиях перевозки людей. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение, отметили в ведомстве.