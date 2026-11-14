Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Архангельской области

Под Котласом микроавтобус улетел в кювет, восемь человек госпитализированы Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Архангельской области

Москва14 ноя Вести.Восемь человек попали в больницу после того, как микроавтобус съехал в кювет в Архангельской области. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что авария произошла недалеко от поселка Шипицино Котласского округа утром в субботу, 14 ноября.

В 10.53 14.11.2026 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области поступило сообщение о ДТП в районе п. Шипицино Котласского МО… Произошел съезд в кювет микроавтобуса. Пострадало 8 человек говорится в публикации

Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

На место ЧП работали пожарные, полицейские и бригады скорой. Спасательные работы уже завершены.

Причины и обстоятельства ДТП пока выясняются.