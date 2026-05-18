Бизнесмен Стерлигов: Бог покарает смертью родителей за обучение детей в школе

Москва18 мая Вести.Бизнесмен Герман Стерлигов в беседе с "Абзацем" выступил с резкой критикой системы школьного образования.

По убеждению миллиардера, известного эпатажными взглядами, изучение классической литературы и естественных наук противоречит религиозным догмам и лишает детей духовных ориентиров. Историю он назвал богохульством, а химию, физику и другие науки — колдовством.

Внешнее проявление этого безбожного скотства – это вид папуасов, раскрашенных, обколотых наколками различными, в серьгах, в пирсинге заявил Стерлигов

Особую ответственность предприниматель возложил на родителей. По его словам, взрослые, которые отдают детей в "поганые школы", фактически подталкивают их к совершению тяжких преступлений против веры. За это, подчеркнул Стерлигов, им грозит смерть.

Ранее депутат Виталий Милонов и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина поддержали школьниц, которых Стерлигов оскорбил за яркий макияж. Они призвали подростков и их родителей не обращать внимание на слова бизнесмена.