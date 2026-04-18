Москва18 апр Вести.Российский миллиардер Павел Дуров заявил, что сомневается в реальности происходящего, и привел список явлений, которые, по его мнению, являются обманом.

Фармацевтика. Пищевая промышленность. Школы. Банковская система. Брак. Налогообложение. Роскошь. "Независимые" СМИ. "Неправительственные" организации. Города. Страны. Реальность сама по себе написал Дуров в соцсети X

Так он ответил на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, которых воспринимается как норма.

Когда один из пользователей спросил, почему миллиардер считает брак обманом, Дуров ответил, что брак - это "эксклюзивный пожизненный контракт" с крайне дорогой процедурой расторжения, но без каких-либо гарантированных услуг или результатов. По его словам, брак также сопряжен с высокими эмоциональными затратами и неизбежным внешним вмешательством.