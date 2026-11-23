Москва23 ноя Вести.В Тульской области достигнут один из самых высоких в стране показателей по трудоустройству ветеранов специальной военной операции (СВО) - более 77%. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Он рассказал о проекте "Герой 71", реализуемом в Тульской области для поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей.

У нас такое взаимодействие с фондом "Защитники Отечества", реализуем этот проект сегодня совместно. Я могу начать, наверное, с того, что у нас 17 модулей - по сути дела, это трек развития человека после того, как он вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Образовательные вопросы, трудоустройство, обучение, открытие собственного дела, участие в общественно-политической жизни, работа с молодежью и так далее, и так далее рассказал Миляев

Проект, по словам главы региона, осуществляется с хорошими результатами.

Если говорить о трудоустройстве, у нас сегодня один из самых высоких показателей в стране по трудоустройству - более 77%, причем и по трудоустройству тех ребят, которые, к сожалению, получили ранения, приведшие к инвалидности. Мы эту работу сегодня продолжаем и ведем ее достаточно активно сказал Миляев

В Донецкой Народной Республике работает программа по обучению ветеранов специальной военной операции профессии водителя автобуса, сообщил ранее ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.