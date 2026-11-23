Москва23 ноя Вести.Тульские предприятия металлургической и химической отраслей преодолели сложности, с которыми столкнулись в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Он поделился некоторыми результатами, с которыми промышленность Тульской области подходит к завершению года.

Могу отметить, что мы преодолели, наверное, те тяготы, с которыми столкнулись где-то в первом полугодии. Действительно, были определенные сложности в металлургической отрасли, в химической отрасли, но вот на данный момент времени, по итогам девяти месяцев, должен констатировать, что мы потихоньку эту ситуацию вытягиваем. Индекс промышленного производства у нас 105,7%, то есть показатель в общем и целом достаточно неплохой. Мы реализуем ряд проектов, прежде всего в химической отрасли, которые направлены на обеспечение технологического лидерства в рамках той задачи, которая поставлена президентом сообщил Миляев

Губернатор также отметил высокий уровень инвестиционной активности в регионе.

У нас сегодня 144 проекта инвестиционных – разного масштаба, в разной стадии реализации – почти на 700 млрд рублей. И, напомню, что на последнем Питерском [экономическом] форуме мы подписали порядка 30 соглашений на 170 млрд рублей, поэтому рассчитываем на то, что движение будет дальше. Совсем недавно, если про автомобилестроение [говорить], которое тоже у нас в рост идет, компания Haval у нас запустила завод по производству трансмиссий. В завершающей стадии завод по производству лимонной кислоты, еще ряд производств. У нас по-прежнему активно работают преференциальные зоны – особая экономическая зона "Узловая" и территории опережающего развития. Поэтому в любом случае, конечно же, как и все, мы сталкиваемся с определенными трудностями, но, тем не менее, в общем и целом ощущаем себя достаточно стабильно, несмотря на все эти сложности подчеркнул Дмитрий Миляев

Ранее Минпромторг России расширил перечень разрешенных к использованию в такси автомобилей за счет двух локализованных моделей Haval, производство которых развернуто на заводе Great Wall в Тульской области.