Москва22 октВести.Минпромторг России расширил перечень разрешенных к использованию в такси автомобилей за счет двух локализованных моделей Haval. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Список пополнили модели Haval H3 и Haval Dargo. Их производство развернуто на заводе Great Wall в Тульской области.
В июне в перечень допущенных к работе в такси автомобилей вошел кроссовер Jetour X70Plus. До этого, в мае, правительство разрешило использовать для этих целей автомобили Omoda C5.