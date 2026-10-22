Минпромторг разрешил использовать в такси две модели Haval Минпромторг пополнил реестр разрешенных в такси автомобилей двумя моделями Haval

Москва22 окт Вести.Минпромторг России расширил перечень разрешенных к использованию в такси автомобилей за счет двух локализованных моделей Haval. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Список пополнили модели Haval H3 и Haval Dargo. Их производство развернуто на заводе Great Wall в Тульской области.

В июне в перечень допущенных к работе в такси автомобилей вошел кроссовер Jetour X70Plus. До этого, в мае, правительство разрешило использовать для этих целей автомобили Omoda C5.