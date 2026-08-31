Москва31 авгВести.Правительство России разрешило временно продавать на российских АЗС автомобильный бензин и дизельное топливо экологических классов К2, К3, К4 и К5. Эти виды топлива также обозначаются как "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5", сообщили в Минэнерго РФ.
Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынкаговорится в сообщении в Telegram-канале министерства
Разрешение будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года.
Отмечается, что АЗС по-прежнему будут информировать покупателей об экологическом классе продаваемого топлива, чтобы они могли сами выбирать подходящий вариант с учетом его характеристик.
Ранее сообщалось о том, что Минэнерго будет продолжать распределять топливо по потребностям регионов России.