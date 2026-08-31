На заправках разрешили топливо ниже стандарта "Евро-5" Кабмин временно разрешил продажу топлива ниже "Евро-5"

Москва31 авг Вести.Правительство России разрешило временно продавать на российских АЗС автомобильный бензин и дизельное топливо экологических классов К2, К3, К4 и К5. Эти виды топлива также обозначаются как "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5", сообщили в Минэнерго РФ.

Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынка говорится в сообщении в Telegram-канале министерства

Разрешение будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года.

Отмечается, что АЗС по-прежнему будут информировать покупателей об экологическом классе продаваемого топлива, чтобы они могли сами выбирать подходящий вариант с учетом его характеристик.

Ранее сообщалось о том, что Минэнерго будет продолжать распределять топливо по потребностям регионов России.