Москва12 нояВести.Ночью 12 ноября в Тульской области силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России ликвидировано 3 украинских дрона. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россииотметил губернатор Тульской области в мессенджере МАХ
По его словам, в поселке Чернь частично повреждено остекление многоквартирного дома. Пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется, добавил Миляев.
Ранее сообщалось, что вечером 11 ноября над Тульской областью уничтожили один беспилотник ВСУ.