Миляев: в Тульской области средства ПВО сбили 3 украинских беспилотника В Тульской области силами ПВО уничтожены 3 украинских БПЛА

Москва12 ноя Вести.Ночью 12 ноября в Тульской области силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России ликвидировано 3 украинских дрона. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России отметил губернатор Тульской области в мессенджере МАХ

По его словам, в поселке Чернь частично повреждено остекление многоквартирного дома. Пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется, добавил Миляев.

Ранее сообщалось, что вечером 11 ноября над Тульской областью уничтожили один беспилотник ВСУ.