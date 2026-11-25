Новак: Минэнерго РФ предложило продлить запрет на экспорт авиакеросина Новак: Минэнерго выступило с инициативой продлить запрет на вывоз авиакеросина

Москва25 ноя Вести.Министерство энергетики России выступило с инициативой продлить запрет на экспорт авиационного керосина. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, конкретные сроки будут определяться ситуацией на внутреннем рынке.

Да, такие предложения Минэнерго подготовило приводит агентство слова Новака, отвечавшего на вопрос о планах продлить ограничения

Уточняя возможные сроки, вице-премьер отметил, что они зависят "от баланса, который у нас будет складываться".

1 июня правительство РФ ввело запрет на вывоз авиакеросина из России до 30 ноября. Ограничение распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах. При этом 21 ноября стало известно, что вероятность возобновления экспорта также рассматривается. Минэнерго подготовило документы для возобновления экспорта авиакеросина.