Москва8 июл Вести.Министерство обороны РФ впервые за время спецоперации сообщило, что уничтожен британский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Rapid Ranger.

В сводке о ходе СВО по состоянию на среду российское военное ведомство проинформировало, что в полосе ответственности группировки войск "Запад" ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, 18 машин, американский бронеавтомобиль HMMWV, а также еще несколько единиц вооружения.

…Потери противника составили …два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании отмечается в сообщении

Ранее военное ведомство не сообщало о потере Киевом такого ЗРК.

Британский мобильный ЗРК Rapid Ranger малой дальности устанавливают на колесные шасси и используют для прикрытия войск от атак беспилотников и других угроз с воздуха.

В конце июня Киев впервые потерял американский зенитный ракетный комплекс BRAWLR.