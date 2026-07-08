Москва8 июлВести.Министерство обороны РФ впервые за время спецоперации сообщило, что уничтожен британский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Rapid Ranger.
В сводке о ходе СВО по состоянию на среду российское военное ведомство проинформировало, что в полосе ответственности группировки войск "Запад" ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, 18 машин, американский бронеавтомобиль HMMWV, а также еще несколько единиц вооружения.
…Потери противника составили …два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобританииотмечается в сообщении
Ранее военное ведомство не сообщало о потере Киевом такого ЗРК.
Британский мобильный ЗРК Rapid Ranger малой дальности устанавливают на колесные шасси и используют для прикрытия войск от атак беспилотников и других угроз с воздуха.
В конце июня Киев впервые потерял американский зенитный ракетный комплекс BRAWLR.