Минюст внес в реестр иноагентов телеканал "Бюро" и ресурс депутата из КПРФ Телеканал "Бюро" и "Красный темник" включены в реестр иноагентов

Москва20 ноя Вести.Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В список вошли новостной телеканал "Бюро", проект "Перезагрузка 2026" и информационно-аналитический ресурс "Красный темник", который принадлежит члену КПРФ, депутату городской думы Краснодара Александру Сафронову. Полный список размещен на сайте ведомства.

Помимо организаций и ресурсов, в перечень включены физические лица: журналисты Сергей Панов, Максим Максименко и Елена Барышева, блогер Сергей Матвеев, известный как "Иоганн Себастьян", а также философ Марина Быкова.

Ведомство пояснило причины внесения телеканала "Бюро" в реестр. По данным Минюста, этот ресурс участвовал в создании материалов иностранных агентов, предназначенных для неограниченного круга лиц. Кроме того, телеканал распространял недостоверные сведения о решениях российской власти и выступал против специальной военной операции на Украине.

Отмечается также, что "Бюро" взаимодействует с лицами, которые уже находятся в реестре иностранных агентов. Руководство телеканала ведет свою деятельность за пределами России.

Ранее Министерство юстиции изменило порядок сдачи отчетности для иностранных агентов. После 1 сентября 2026 года такие сведения подаются в электронном виде через личный кабинет на сайте Минюста. До этого отчетность принимали только лично или по почте. После подписания отчета иноагент получает онлайн-уведомление о его приеме.