Минюст внес изменения в порядок предоставления отчетности иноагентами Минюст перевел подачу отчетности иноагентов в электронный формат

Москва2 окт Вести.Иноагенты смогут подавать отчетность в электронном виде через личный кабинет на сайте Минюста России, следует из проекта ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Поскольку после 01.09.2026 сведения иностранными агентами будут представляться в электронном виде, включение их в дела иностранных агентов на бумажных носителях представляется избыточным говорится в документе

Ранее такая отчетность подавалась лично или почтовым отправлением.

Предусматривается, что после подписания отчета иноагент будет получать онлайн-уведомление о его приеме.

Ранее сообщалось, что дочь Бориса Немцова внесли в реестр иностранных агентов.