Миронов: к партии "Яблоко" есть серьезные претензии, там нет патриотов Лидер "Справедливой России" поддержал снятие партии "Яблоко" с выборов в Госдуму

Москва14 авг Вести.К партии "Яблоко" есть серьезные вопросы, ее участников нельзя назвать патриотами. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

К "Яблоку" есть серьезные претензии. Я в том числе публично об этом говорил. Там действительно люди – не патриоты, я так сформулирую заявил Миронов

Ранее Миронов негативно высказывался относительно позиции "Яблока", заявив, что это партия предателей. По его мнению, ей не место в Государственной думе.