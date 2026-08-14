Москва14 авгВести.К партии "Яблоко" есть серьезные вопросы, ее участников нельзя назвать патриотами. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
К "Яблоку" есть серьезные претензии. Я в том числе публично об этом говорил. Там действительно люди – не патриоты, я так сформулируюзаявил Миронов
Ранее Миронов негативно высказывался относительно позиции "Яблока", заявив, что это партия предателей. По его мнению, ей не место в Государственной думе.