Москва14 авгВести.Партия "Яблоко" подаст на партию "Родина" иск о защите деловой репутации. Об этом РИА Новости сообщил председатель "Яблока" Николай Рыбаков.
Ранее Верховный суд России снял партию "Яблоко" с предстоящих выборов в Государственную думу. Иск в ВС РФ об отмене регистрации федерального списка "Яблока" на выборах подала партия "Родина". Ее представители заявили, что "Яблоко" при подаче документов и агитации допустила нарушение законодательства.
На защиту деловой репутации, да… И это не только будет "Родина", а все партии, кто позволил себе оболгать нассказал Рыбаков
Верховный суд РФ ранее также установил, что "Яблоко" после регистрации на выборы получила порядка 3 миллионов рублей от контрагентов из-за рубежа на политическую деятельность.
Апелляционная жалоба партии будет рассмотрена 17 августа.