Партия "Яблоко" намерена подать иск на "Родину" за клевету Рыбаков: "Яблоко" собирается подать иск на "Родину" за клевету

Москва14 авг Вести.Партия "Яблоко" подаст на партию "Родина" иск о защите деловой репутации. Об этом РИА Новости сообщил председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

Ранее Верховный суд России снял партию "Яблоко" с предстоящих выборов в Государственную думу. Иск в ВС РФ об отмене регистрации федерального списка "Яблока" на выборах подала партия "Родина". Ее представители заявили, что "Яблоко" при подаче документов и агитации допустила нарушение законодательства.

На защиту деловой репутации, да… И это не только будет "Родина", а все партии, кто позволил себе оболгать нас сказал Рыбаков

Верховный суд РФ ранее также установил, что "Яблоко" после регистрации на выборы получила порядка 3 миллионов рублей от контрагентов из-за рубежа на политическую деятельность.

Апелляционная жалоба партии будет рассмотрена 17 августа.