Миронов: спецоперацию на Украине нужно переименовать в контртеррористическую

Москва20 мая Вести.Специальную военную операцию на Украине необходимо переквалифицировать в контртеррористическую. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Главной целью КТО должно стать уничтожение главарей киевского режима, добавил политик.

Давным-давно нужно специальную военную операцию переименовать в контртеррористическую операцию. Главное условие контртеррористической операции – ликвидировать главарей. [Владимир] Зеленский – подлец, мерзавец и фашист. Кто бы что мне ни говорил. С ним невозможно ни о чем никогда договориться, невозможно сказал Миронов

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором заявил об утверждении планов ударов по российской территории на июнь.