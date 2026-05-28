Мишустин еще на два года назначил Исаева гендиректором Запорожской АЭС

Москва28 мая Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева генеральным директором Запорожской АЭС еще на два года. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на сайте правовой информации.

сообщается в документе

Исаев назначен на данный пост повторно. Весной 2024-го российский премьер подписал распоряжение о назначении Исаева на должность гендиректора ФГУП "ЗАЭС" сроком на два года.

ФГУП "Запорожская атомная электростанция" было создано осенью 2022-го. В октябре был обнародован указ президента России, которым он поручил принять в федеральную собственность объекты ЗАЭС.

23 мая в пресс-службе ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают наносить удары по атомной станции. По словам специалистов, обстановка крайне напряженная, так как интенсивность ударов с украинской стороны не снижается. При этом персонал продолжает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции.