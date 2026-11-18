Полицейские задержали мужчину, укравшего машину с парковки у ТЦ в Мытищах

Москвич поменял знаки на чужой припаркованной машине и забрал ее себе в Мытищах Полицейские задержали мужчину, укравшего машину с парковки у ТЦ в Мытищах

Москва18 ноя Вести.Мужчина поменял госзнаки на припаркованном возле ТЦ в Мытищах автомобиле, вызвал эвакуатор и забрал машину себе. Он задержан, возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Преступление произошло на Дмитровском шоссе. По данным ведомства, прежде чем присвоить себе иномарку, фигурант несколько дней наблюдал за ней возле торгового центра.

В один из дней он заменил на ней государственные регистрационные знаки на поддельные и вызвал на место эвакуатор. Мужчина предъявил водителю манипулятора поддельное СТС и убедил его в том, что транспортное средство принадлежит ему. После этого иномарку перевезли в Луховицы… Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении рассказала начальник Управления информации и общественных связей главка Татьяна Петрова в мессенджере МАХ

Она отметила, что в похищенной машине оказалась установлена спутниковая сигнализация, поэтому ее местоположение определили быстро.

Сейчас автомобиль изъяли правоохранители, в ближайшее время его передадут законному владельцу.