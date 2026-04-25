Атмосферное давление в Москве опустится до рекордно низкого

Москву ожидает рекордно низкое давление Атмосферное давление в Москве опустится до рекордно низкого

Москва25 апр Вести.В столичном регионе ожидается рекордно низкое атмосферное давление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

26 и 27 апреля погоду в Москве испортит активный циклон, быстро двигающийся из южных районов Финляндии на восток Новгородской области. К концу понедельника он окажется над Ярославской областью.

Облачный вихрь принесет обильные осадки в виде дождя и мокрого снега с порывистым ветром и резким похолоданием. Также циклон приведет к серьезным колебаниям атмосферного давления.

В предстоящие два дня показания барометров рухнут до рекордно низких отметок говорится в сообщении

Так, по прогнозам, в воскресенье, 26 апреля, атмосферное давление понизится до 727 мм рт. ст. Это ниже суточного рекорда низкого давления, установленного в этот день в 1971 году, на 3 мм рт. ст.

В понедельник, 27 апреля, барометры в столице покажут 725 мм рт. ст. при суточном рекорде 729,9 мм рт. ст. Во вторник, 28 апреля, показания барометров начнут активно расти и к ночи среды вернутся в норму.

Синоптик порекомендовал внимательно отнестись к своему самочувствию.