Мотоциклист выжил после столкновения с автобусом в приморской Находке

Мотоциклист выжил после столкновения с автобусом в Находке Мотоциклист выжил после столкновения с автобусом в приморской Находке

Москва23 окт Вести.Мотоцикл столкнулся с автобусом в Находке — водитель мото-транспортного средства госпитализирован. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе дома № 1К на Проспекте Мира.

Предварительно, 22-летний водитель мотоцикла Honda CBR600 проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом Daewoo BS, который поворачивал на дополнительную секцию светофора.

В результате автоаварии водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Назначен ряд исследований, а также проверочные мероприятия.