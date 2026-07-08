В "Петергофе" обещали разобраться с ценами в общепите на территории музея

Музей-заповедник "Петергоф" отреагировал на жалобы на цены на услуги общепита В "Петергофе" обещали разобраться с ценами в общепите на территории музея

Москва8 июл Вести.На территории Государственного музея-заповедника "Петергоф" усилят контроль за корректным информированием посетителей о ценах блюд в точках общепита. Об этом сообщила пресс-служба учреждения, передает РИА Новости.

За последние дни в музей-заповедник поступили обращения посетителей с просьбой объяснить, почему цены на услуги общественного питания завышены. Об этом также писали в соцсетях.

Услуги общественного питания на территории музея оказывает ООО "Новый Петергоф", уточнили в пресс-службе. Организацию попросили разъяснить данную ситуацию.

Выяснилось, что цены в точках питания находятся на среднем уровне по сравнению с аналогичными учреждениями в Санкт-Петербурге. При этом была обнаружена другая проблема.

Была выявлена проблема, связанная с увеличением стоимости блюд отдельными сотрудниками путем добавления дополнительных ингредиентов без уведомления покупателя отмечается в сообщении

Музей-заповедник потребовал от организации усиленно контролировать соблюдение единой системы меню и корректном информировании посетителей о ней. Также нужно следить за тем, чтобы блюда продавались без добавления дополнительных ингредиентов.

ГМЗ "Петергоф" заявил, что сделает все возможное для предотвращения подобных инцидентов в будущем.