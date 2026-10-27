В Анапе задержали мужчину, напавшего на парикмахера с ножом

Мужчина напал с ножом на парикмахера в Анапе, его остановил прохожий В Анапе задержали мужчину, напавшего на парикмахера с ножом

Москва27 окт Вести.В Анапе 49-летний местный житель зашел в парикмахерскую на Краснодарской улице и напал на 40-летнюю женщину-парикмахера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кубани.

Отмечается, что мужчина нанес пострадавшей ранения в область шеи и руки предметом, схожим с ножом.

Нападавшего остановил прохожий, он удерживал его до приезда полиции. Агрессора задержали.

В настоящее время с ним проводятся оперативные мероприятия. Пояснить свое поведение мужчина не смог. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована отмечается в сообщении

Проводится проверка.