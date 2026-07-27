Во Франции мужчина с ножом напал на трех женщин Мужчина напал с ножом на трех женщин на северо-западе Парижа

Москва27 июл Вести.Злоумышленник, вооруженный ножом, напал на трех женщин. Инцидент произошел на северо-западе Парижа, сообщает издание Le Figaro.

Журналисты добавляют, что две женщины получили ранения в живот и поясницу. Их состояние оценивается как тяжелое, впрочем, угрозы жизни нет. Третья женщина отделалась легкими травмами. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сам нападавший был замечен полиций и задержан. На видео захвата, которое публикуют в соцсетях, слышно, как злоумышленник говорит, будто он напал на женщин по приказу высших сил.