Москва31 октВести.В Сочи задержан местный житель, который напал с ножом на фармацевта, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в мессенджере MAX.
Мужчина зашел аптечный пункт на Донской улице и нанес сотруднице телесные повреждения. Очевидцы позвонили в полицию.
Его обезвредил и удерживал до приезда правоохранителей неравнодушный сочинецотмечается в публикации
Пострадавшую госпитализировали. По предварительным данным, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прибывшие на место сотрудники полиции доставили напавшего, 47-летнего местного жителя, в отдел полиции. Объяснить свое поведение он не смог.
По факту происшествия проводится проверка.