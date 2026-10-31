Задержан житель Сочи, напавший с ножом на фармацевта в аптеке

В Сочи задержан мужчина, ударивший ножом сотрудницу аптечного пункта Задержан житель Сочи, напавший с ножом на фармацевта в аптеке

Москва31 окт Вести.В Сочи задержан местный житель, который напал с ножом на фармацевта, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в мессенджере MAX.

Мужчина зашел аптечный пункт на Донской улице и нанес сотруднице телесные повреждения. Очевидцы позвонили в полицию.

Его обезвредил и удерживал до приезда правоохранителей неравнодушный сочинец отмечается в публикации

Пострадавшую госпитализировали. По предварительным данным, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили напавшего, 47-летнего местного жителя, в отдел полиции. Объяснить свое поведение он не смог.

По факту происшествия проводится проверка.