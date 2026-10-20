Двое мужчин, которых унесло в море в Туапсе, были нетрезвыми

Мужчины, которых смыло волной в Туапсе, могли быть нетрезвыми Двое мужчин, которых унесло в море в Туапсе, были нетрезвыми

Москва20 окт Вести.Двое мужчин, которых унесло в море во время шторма в Туапсе, находились в состоянии опьянения. Об этом РИА Новости сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко.

Инцидент произошел 19 октября в Туапсинском округе. По словам местных жителей, мужчины подошли к самой воде во время шторма. Больше на берегу их не видели.

Пьяные решили с морем поиграть. Утащило волной. Искали их до позднего вечера, видели тела на расстоянии 80 метров от берега. Подтянуть возможности не было сказал Шевченко

Он добавил, что поиски возобновились утром, однако тел уже не было видно. Вместе с теми плавсредства выйти в море не могут из-за сильного волнения.