Москва22 октВести.Спасатели третьи сутки продолжают поиски двух мужчин, которых унесло в море во время шторма в Туапсе, сообщают "Туапсинские вести".
Отмечается, что поисковая операция возобновилась утром.
То, что мужчины утонули, стало ясно еще в первый день: мы видели их тела в волнах, но из-за сильного шторма добраться до них было невозможносказал начальник Туапсинского аварийно-спасательного отряда Максим Топольский
Спасатели обследовали акваторию и береговую линию до Новомихайловского. Сейчас группа возвращается тем же маршрутом в сторону Туапсе, осматривая море.
Работу осложняет плохая погода. Поиски будут идти с учетом обстановки на море.