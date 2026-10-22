Третьи сутки ищут утонувших во время шторма в Туапсе мужчин

В Туапсе третьи сутки идут поиски двух утонувших мужчин Третьи сутки ищут утонувших во время шторма в Туапсе мужчин

Москва22 окт Вести.Спасатели третьи сутки продолжают поиски двух мужчин, которых унесло в море во время шторма в Туапсе, сообщают "Туапсинские вести".

Отмечается, что поисковая операция возобновилась утром.

То, что мужчины утонули, стало ясно еще в первый день: мы видели их тела в волнах, но из-за сильного шторма добраться до них было невозможно сказал начальник Туапсинского аварийно-спасательного отряда Максим Топольский

Спасатели обследовали акваторию и береговую линию до Новомихайловского. Сейчас группа возвращается тем же маршрутом в сторону Туапсе, осматривая море.

Работу осложняет плохая погода. Поиски будут идти с учетом обстановки на море.