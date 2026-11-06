Москва6 нояВести.В Мурманской области двоих туристов смыло высокой волной в море. Одного удалось спасти, поиски второго до сих пор продолжаются. Об этом сообщает Минтуризма региона.
Несчастный случай произошел 6 ноября, в пятницу, в Териберке.
Высокой волной в море смыло двух туристов. Один, к счастью, уже передан в руки врачей. Ему оказывают необходимую помощь. По нашей информации, туристы находились в сопровождении аттестованного инструктора-проводникаговорится в сообщении министерства в мессенджере MAX
Отмечается, что по факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося будут выясняться правоохранителями.