В Мурманской области двоих туристов смыло волной в море, одного удалось спасти Двоих туристов смыло волной в Мурманской области

Москва6 ноя Вести.В Мурманской области двоих туристов смыло высокой волной в море. Одного удалось спасти, поиски второго до сих пор продолжаются. Об этом сообщает Минтуризма региона.

Несчастный случай произошел 6 ноября, в пятницу, в Териберке.

Высокой волной в море смыло двух туристов. Один, к счастью, уже передан в руки врачей. Ему оказывают необходимую помощь. По нашей информации, туристы находились в сопровождении аттестованного инструктора-проводника говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX

Отмечается, что по факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося будут выясняться правоохранителями.