Москва16 сенВести.В Москве неизвестные мужчины пытались похитить 7-летнюю девочку, пишет Baza.
По сведениям издания, это произошло утром, когда ребенка вели на занятия мама и дедушка.
Внезапно на них набросились несколько крепких мужчин – бугаи таскали женщину из стороны в сторону, а потом повалили на землю в попытках вырвать девочкуговорится в публикации
Мать крепко держала девочку, а дедушка и прохожие отбивали их у нападавших.
Злоумышленники сбежали только после вызова полиции. Позже в травмпункте у ребенка зафиксировали травму шеи и ушибы. Мать малышки намерена написать заявление в Следственный комитет.
Семья подозревает, что за попыткой похищения девочки стоит бывший муж ее матери, с которым она находится в процессе развода.