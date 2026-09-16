Baza: в Москве неизвестные пытались вырвать ребенка из рук матери

Мужчины пытались вырвать 7-летнюю девочку из рук матери в Москве Baza: в Москве неизвестные пытались вырвать ребенка из рук матери

Москва16 сен Вести.В Москве неизвестные мужчины пытались похитить 7-летнюю девочку, пишет Baza.

По сведениям издания, это произошло утром, когда ребенка вели на занятия мама и дедушка.

Внезапно на них набросились несколько крепких мужчин – бугаи таскали женщину из стороны в сторону, а потом повалили на землю в попытках вырвать девочку говорится в публикации

Мать крепко держала девочку, а дедушка и прохожие отбивали их у нападавших.

Злоумышленники сбежали только после вызова полиции. Позже в травмпункте у ребенка зафиксировали травму шеи и ушибы. Мать малышки намерена написать заявление в Следственный комитет.

Семья подозревает, что за попыткой похищения девочки стоит бывший муж ее матери, с которым она находится в процессе развода.