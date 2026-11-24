ORF: на трассе в Тироле произошло ДТП с 14 автомобилями, пострадали 9 человек

На автобане в Австрии произошло массовое ДТП с 14 машинами, есть пострадавшие ORF: на трассе в Тироле произошло ДТП с 14 автомобилями, пострадали 9 человек

Москва24 ноя Вести.В австрийском городе Тироль на трассе A12 произошло ДТП с участием 14 автомобилей, в результате пострадали девять человек, сообщила телерадиокомпания ORF.

Авария случилась в понедельник, 23 ноября, во второй половине дня, около 19.00 по московскому времени, на автомагистрали Иннталь (A12) возле Петтнау в округе Инсбрук-Ланд.

Уточняется, что восемь человек получили легкие травмы, еще один — травмы средней тяжести. На месте происшествия работали полиция, добровольная пожарная команда и несколько подразделений местного отделения Красного Креста. Пострадавших доставили в больницу Халль-ин-Тироле и клинику Инсбрука.

В связи с ликвидацией последствий аварии, трассу в направлении Ландека перекрывали. На участке образовалась многокилометровая пробка. Работы завершились после 21.30 по московскому времени, после чего движение по автомагистрали восстановили.