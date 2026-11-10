В Болгарии в двух ДТП с участием 86 автомобилей погибли 12 человек

Более 10 человек погибли в ДТП с участием 86 машин в Болгарии В Болгарии в двух ДТП с участием 86 автомобилей погибли 12 человек

Москва10 ноя Вести.На автомагистрали "Фракия" в Болгарии произошли две крупные аварии с участием 86 машин, жертвами которых стали 12 человек. Об этом сообщает газета The Independent.

Как уточнили в болгарском Министерстве здравоохранения, десять человек скончались непосредственно на месте происшествия, еще двое пострадавших позже умерли в больницах.

Кроме того, 46 человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения Сливена, Ямбола и Бургаса.

Согласно данным предварительного расследования МВД, сначала столкнулись грузовик и рейсовый автобус, после чего в них врезались еще 61 машина. Причиной аварий стали густой туман и влажное покрытие.

Второе ДТП с участием 23 автомобилей произошло на встречной полосе. По версии следствия, водители отвлеклись на первое ДТП и потеряли контроль над управлением.

Премьер-министр Румен Радев распорядился задействовать правительственный борт и два военно-транспортных самолета "Спартан" для транспортировки пострадавших в клиники Софии, а также направил в зону происшествия дополнительные бригады медиков.

На месте продолжается спасательная операция.