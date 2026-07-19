В ГАИ объявили о снятии ограничений на участке автодороги Ставрополья

На автодороге Ставрополья сняли частичные ограничения, введенные из-за селя В ГАИ объявили о снятии ограничений на участке автодороги Ставрополья

Москва19 июл Вести.В Ставропольском крае на участке автодороги Александровское – Буденновск сняли ограничения на движение автотранспорта. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Меры предпринимались в связи со сходом селевых потоков в Новоселицком округе Ставрополья.

Все ограничения на участке с 45 по 48 км автодороги Александровское – Буденновск сняты написано в канале автоинспекции

В связи с этим движение начало осуществляться в штатном режиме. Временные ограничительные меры продержались три часа.