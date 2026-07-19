Москва19 июлВести.В Ставропольском крае на участке автодороги Александровское – Буденновск сняли ограничения на движение автотранспорта. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Меры предпринимались в связи со сходом селевых потоков в Новоселицком округе Ставрополья.
Все ограничения на участке с 45 по 48 км автодороги Александровское – Буденновск снятынаписано в канале автоинспекции
В связи с этим движение начало осуществляться в штатном режиме. Временные ограничительные меры продержались три часа.