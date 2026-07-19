На трассе Ставрополья частично ограничили автодвижение из-за схода селя На автомобильную трассу Ставрополья сошел сель, движение ограничено

Москва19 июл Вести.На автодороге Александровское – Буденновск Ставропольского края произошло частичное ограничение движения. Причиной стал сошедший сель, сообщает ГАИ по региону.

Ограничение было введено с 19.10 мск.

В Новоселицком округе перекрыто движение для всех видов транспорта на участке с 45 по 48 км автодороги Александровское – Буденновск. Причина – селевой поток написано в канале автоинспекции

Сам сель возник в результате прошедших в крае сильных осадков. Он сошел на автодорогу с близлежащих полей.

О снятии ограничений краевая ГАИ сообщит дополнительно.