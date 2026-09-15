Москва15 сенВести.На 26 км дороги Стерлитамак – Салават в Стерлитамакском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в официальном канале Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Башкирии Владимира Севастьянова.
Предварительно, 63-летний водитель Lada Granta допустил столкновение с попутно движущимся мотоблоком с картофелем в прицепе.
В результате сильного удара 55-летний водитель мотоблока от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его 48-летний пассажир с травмами доставлена в больницу города Стерлитамакотмечается в сообщении в MAX
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.