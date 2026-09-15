В Башкирии при столкновении с легковушкой погиб водитель мотоблока с картофелем

На дороге Стерлитамак – Салават в ДТП погиб водитель мотоблока с картофелем В Башкирии при столкновении с легковушкой погиб водитель мотоблока с картофелем

Москва15 сен Вести.На 26 км дороги Стерлитамак – Салават в Стерлитамакском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в официальном канале Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Башкирии Владимира Севастьянова.

Предварительно, 63-летний водитель Lada Granta допустил столкновение с попутно движущимся мотоблоком с картофелем в прицепе.

В результате сильного удара 55-летний водитель мотоблока от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его 48-летний пассажир с травмами доставлена в больницу города Стерлитамак отмечается в сообщении в MAX

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.