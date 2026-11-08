Движение транспорта возобновлено на федеральной трассе на Сахалине

На федеральной трассе на Сахалине открыли движение для транспорта Движение транспорта возобновлено на федеральной трассе на Сахалине

Москва8 ноя Вести.Движение пассажирского и грузового транспорта возобновлено на участке федеральной трассы в Сахалинской области после улучшения погодных условий. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В связи с улучшением погодных условий с 13.00 (05.00 мск) сняты ограничения для движения всех видов транспорта на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха с 630 по 855 км (Ноглики — Оха) сказано в сообщении

Кроме того, по открыто движение автобусов на межмуниципальном маршруте Оха – Ноглики.