На главной пешеходной улице Екатеринбурга появится световой потолок Световой потолок начали монтировать на главной пешеходной улице Екатеринбурга

Москва20 окт Вести.В Екатеринбурге на пересечении улицы Вайнера и Театрального переулка начались работы по установке светового потолка по аналогии с Никольской улицей в Москве. Об этом сообщает РБК.

Рабочие начали устанавливать опоры вдоль зданий и крепить к ним тросы для будущих гирлянд. Над пешеходным участком появятся ряды лампочек — по образцу московской Никольской говорится в публикации

Издание отмечает, что в настоящее время проводится реконструкция улицы Вайнера, которое предполагает озеленение территории, обновление тротуара, наведение порядка с разнородными вывесками и открытие исторических фасадов зданий.