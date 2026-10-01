Москва20 октВести.В Екатеринбурге на пересечении улицы Вайнера и Театрального переулка начались работы по установке светового потолка по аналогии с Никольской улицей в Москве. Об этом сообщает РБК.
Рабочие начали устанавливать опоры вдоль зданий и крепить к ним тросы для будущих гирлянд. Над пешеходным участком появятся ряды лампочек — по образцу московской Никольскойговорится в публикации
Издание отмечает, что в настоящее время проводится реконструкция улицы Вайнера, которое предполагает озеленение территории, обновление тротуара, наведение порядка с разнородными вывесками и открытие исторических фасадов зданий.