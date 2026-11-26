Москва26 ноя Вести.Столицу Урала Екатеринбург ожидает сильное ухудшение погоды с обильными снегопадами и метелями, вызванными балканским циклоном. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков

Сегодня в эпицентре ненастья окажется Урал. Над регионом будет раскручиваться основное ядро балканского циклона, и над горами сконцентрируются наиболее плотные поля фронтальной облачности рассказал Заводченков

По его словам, тучи принесут с собой арктические воздушные массы, в результате дожди перейдут в снег, и за сутки может выпасть свыше половины ноябрьской нормы осадков.

На Екатеринбург снегопады и метели обрушатся уже ночью и к утру слой снега в городе составит около 7 сантиметров. Пик непогоды придется на середину дня, так что сугробы еще подрастут - приблизительно до 12 сантиметров. Затем стихия станет постепенно успокаиваться, и к исходу суток в осадкомеры столицы Урала попадет более половины месячного объема влаги пояснил метеоролог

Ранее в Роструде сообщили, что сильный снегопад, приведший к транспортному коллапсу или перекрытию единственного маршрута до офиса, может считаться уважительной причиной отсутствия на работе.