Роструд объяснил, когда снегопад оправдывает прогул или опоздание В Роструде назвали сильный снегопад уважительной причиной опоздания на работу

Москва25 ноя Вести.Сильный снегопад, приведший к транспортному коллапсу или перекрытию единственного маршрута до офиса, может считаться уважительной причиной отсутствия на работе. Об этом сообщили в Роструде.

Судебная практика относит к уважительным причинам чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, нарушающие работу транспорта, в том числе сложные погодные условия, отметили в ведомстве.

Сильный снегопад, вызвавший транспортный коллапс или перекрытие единственного маршрута до офиса, может быть признан уважительной причиной отсутствия на рабочем месте говорится в сообщении Роструда в мессенджере MAX

По Трудовому кодексу прогулом считается отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд без уважительных причин. При этом исчерпывающего перечня таких причин в законодательстве нет - их оценивают работодатель и суд, уточняется в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что сотрудник должен уведомить работодателя о невозможности вовремя добраться до рабочего места. Само по себе ухудшение погоды не освобождает от этой обязанности.