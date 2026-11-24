В Госдуме предложили переводить россиян на удаленку во время снегопадов Депутат Ивачев призвал переводить россиян на удаленку из-за снегопадов

Москва24 ноя Вести.Работодателям следует по возможности переводить сотрудников на удаленный формат работы во время снегопадов, а если такой перевод невозможен, не наказывать работников за опоздания из-за снега. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил депутат Госдумы Александр Ивачев (КПРФ).

По его словам, синоптики прогнозируют в Москве сильный снегопад, порывистый ветер и понижение атмосферного давления. В ряде российских регионов сложные погодные условия сохраняются уже несколько недель.

Парламентарий отметил, что снегопады повышают риск аварий, провоцируют пробки и затрудняют движение общественного транспорта. Ивачев полагает, что в результате дорога до работы может стать тяжелой, особенно для тех, у кого она и так занимает много времени.

Думаю, работодателям стоит по возможности самим переводить сотрудников на удаленку, чтобы хотя бы частично разгрузить общественный транспорт и дороги, а там, где дистанционный формат невозможен, не наказывать людей за опоздания сказал Ивачев

Он добавил, что такие меры следует рассматривать не как послабление трудовой дисциплины, а как адаптацию к сложным погодным условиям.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали, что в Москву 24 ноября придет самый сильный снегопад сезона.