Гроза и сильный ветер начались в Екатеринбурге в разгар снежной бури

Гроза началась в Екатеринбурге в разгар снежной бури Гроза и сильный ветер начались в Екатеринбурге в разгар снежной бури

Москва6 ноя Вести.Гроза началась в Екатеринбурге в разгар снежной бури, в аэропорту Кольцово также зафиксированы сильные порывы ветра. Об этом ИС "Вести" сообщила метеоролог Екатерина Рязанова.

Екатеринбург утром [6 ноября] накрыла снежная буря. Температура за считанные минуты понизилась с +5-ти до 0 [градусов], дожди перешли сначала в снежную крупу, потом в снег. Порывы ветра в аэропорту "Кольцово" достигали 24 м/с. В разгар ненастья в городе началась гроза сказала специалист

Отмечается, что ветер стал усиливаться и в тех регионах Среднего Урала, до которых снегопады пока не добрались.

Ранее в этот день в Пышме Свердловской области ураганным ветром сорвало крышу учебного заведения. Такая погода сохранится на Урал и Предуралье в ближайшие пару дней.